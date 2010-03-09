КМУ увеличит финансирование «Олимпийского» в этом году

Кабинет министров Украины выделит 350 млн. грн. на реконструкцию НСК «Олимпийский» в 2010 году.

Об этом говорится в постановлении КМУ №239 от 1 марта т.г., размещенном на правительственном портале.

Данным постановлением были внесены изменения в постановление КМУ

№36 от 20 января т.г., которым предусматривалось в 2010 году выделить на реконструкцию спорткомплекса 50 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, постановлением Кабмина №73 от 28 января т.г. были внесены изменения в постановление №36 от 20 января т.г., которыми на реконструкцию НСК «Олимпийский» предусматривалось выделить 250 млн. грн. в 2010 году.