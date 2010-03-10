Жилье эконом-класса в новостройках Киева подешевело

Средняя стоимость жилья эконом-класса на первичном рынке Киева в феврале т.г. снизилась на 0,3% - до 10 048 грн./кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

При этом за февраль средняя стоимость квартир в домах бизнес-класса увеличилась на 0,2% - до 14 662 грн./кв. м, а квартиры премиум-класса снизились в стоимости на 0,5% - до 23 877 грн./кв. м.

По данным аналитиков, на сегодняшний день в структуре предложения на первичном рынке Киева преобладают квартиры эконом-класса - 48%, доля жилья бизнес-класса составляет около 34%, а доля премиум-жилья составляет 18%.

По итогам февраля стоимость квартир была увеличена в девяти объектах: трех объектах эконом-класса на 500-800 грн./кв. м, в трех объектах бизнес-класса - на 700-1000 грн./кв. м, и трех объектах премиум-класса - на 2000 грн./кв. м.

В тоже время в пяти объектах цены были снижены: в 2-х объектах эконом-класса (на 500-1000 грн./кв. м.), в трех объектах премиум-класса (на 2000-4000 грн./кв. м).

По данным специалистов, в феврале были восстановлены или начаты продажи квартир в шести объектах: 4 эконом-класса, 1 - бизнес-класса, 1- премиум-класса. Количество предложений квартир в феврале на первичном рынке жилья Киева уменьшилось на 0,4% относительно января и составило 957 квартир.

По данным портала, в феврале к продаже предлагались квартиры в 131 объекте 60-ти операторов первичного рынка, общей площадью около 93,8 тыс. кв. м. Среди реализуемых квартир есть как квартиры в объектах незавершенного строительства, так и квартиры в уже сданных в эксплуатацию домах.

Мониторинг рынка первичной недвижимости Киева осуществляется ИАП «Столичная Недвижимость» ежемесячно на основании данных предоставленных в отделах продаж инвестиционно-строительных компаний.