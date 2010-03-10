В Киеве в феврале спросом пользовались квартиры эконом-класса

В Киеве в феврале т.г. спросом пользовались квартиры эконом-класса стоимостью 45-120 тыс. долл.

Об этом говорится в обзоре сети агентств недвижимости Real Druzi, которым располагает УНИАН.

Согласно сообщению, в феврале наиболее востребованным было типовое жильё и квартиры в новых домах в спальных районах Киева.

Преимущество отдавалось однокомнатным квартирам по цене 60-65 тыс. долл. и двухкомнатным – по цене 70-107 тыс. долл. в серийных проектах и новых домах в Оболонском, Дарницком, Святошинском, Шевченковском, Подольском (массив Виноградарь) районах. Трёхкомнатные квартиры пользовались меньшим спросом – в основном, приобреталось жильё в типовых и новых домах по цене до 120 тыс. долл. в Голосеевском, Святошинском районах.

В агентстве отмечают, что в феврале присутствовал умеренный спрос на «гостинки» площадью 22-24 кв. м по цене 45-47 тыс. долл. и одно- и двухкомнатные «хрущёвки» стоимостью 53-67 тыс. долл. на массивах Чоколовка, Лесной, Отрадный, Воскресенка, Нивки.

При этом спрос на жильё бизнес-класса в феврале по сравнению с предыдущим месяцем несколько увеличился. Покупателей интересовали объекты в новых домах по цене до 3,5 тыс. долл. за 1 кв. м, квартиры в «сталинках» и «царских домах» в центре и на массивах, приближённых к центру, по цене 2-4,2 тыс. долл. за 1 кв. м.

Также приобреталось жильё бизнес-класса в новых домах по цене до 2,5 тыс. долл. за 1 кв. м на массивах Никольская Слободка, Подол, Соломенка.

Аналитики агентства отметили, что с третьей декады февраля несколько активизировался спрос и на элитное жильё. При этом интерес вызывали объекты в новых домах в центре стоимостью до 6 тыс. долл. за 1 кв. м.

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости Real Druzi – украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости. В базе компании представлено более 20 тыс. объектов жилой и коммерческой недвижимости Киева и Киевской области.

На сегодняшний день сеть агентств недвижимости Real Druzi представлена тремя офисами в Киеве. В компании работает более 200 риелторов.