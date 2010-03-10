«Коммунальный фронт» предлагает упразднить МинЖКХ

Во Всеукраинском общественном движении «Коммунальный фронт» не видят смысла в существовании Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом сообщил лидер движения «Коммунальный фронт» (КФ) Виталий ЯКОВЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы не видим дальнейшего существования Министерства жилищно-коммунального хозяйства в нашей стране. На наши деньги содержатся тысячи чиновников, работа которых заключается в том, что они потакают монополистам и клонируют никому не нужные законы и законопроекты», - сказал он.

В.ЯКОВЕНКО уточнил, что Министерство ЖКХ действует по принципу «чем больше денег – тем больше возможностей проведения реформ».

«А денег нет, но тогда и реформ нет. Напрашивается вопрос: зачем нам такое министерство, которое годами не проводит никаких реформ в нашей стране и только из бюджета выкачивает деньги?», - подчеркнул он.

Лидер КФ считает, что средства на проекты в коммунальной сфере от Всемирного банка или ЕБРР, с которыми сотрудничает Министерство ЖКХ, – «это капля в море, потому что нужно в сотни раз больше денег. Эти деньги берутся под государственные гарантии и неизвестно, кто и как их будет отдавать. Уже есть примеры в некоторых городах, где не очень правильно после таких реформ, с которыми помогают международные финансовые институты, относятся к людям», - отметил В.ЯКОВЕНКО.

Справка УНИАН. Общественное движение «Коммунальный фронт» создано в декабре 2009 года. Инициатором создания движения выступила Ассоциация теплотехнических компаний. Появление организации обусловлено большим спросом населения на самоорганизацию для отстаивания своих прав на коммунальные услуги надлежащего качества и комфортные условия проживания. На сегодня ячейки «Коммунального фронта» существуют в 21 городе Украины. Движение возглавляет Виталий ЯКОВЕНКО.