«Коммунальный фронт» предлагает план выхода ЖХК из кризиса

Всеукраинское общественное движение «Коммунальный фронт» сегодня направит обращение Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с программой реформирования жилищно-коммунального хозяйства и выхода отрасли из кризиса.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил лидер Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» (КФ) Виталий ЯКОВЕНКО.

«Он (Президент - УНИАН) обязан начать кардинальные реформы ЖКХ, главными принципами которых станут: «платить только за то, что получили» и «потребитель должен иметь право выбора, а поставщик – право доступа». 80% населения требует этих реформ и Президент не должен не заметить это желание», - сказал он.

В.ЯКОВЕНКО отметил, что в сфере ЖКХ существуют подотрасли, дальнейшая эксплуатация технического оснащения которых не просто экономически нецелесообразна, но еще и небезопасна.

«Модернизация и реформирование необходимо также для того, чтобы качество коммунальных услуг пришло к европейскому. Но на сегодняшний день европейскими мы видим только тарифы на коммунальные услуги, а их качество осталось в далеком прошлом», - добавил он.

В.ЯКОВЕНКО считает, что Президент вполне может возглавить эти реформы, потому что у него самая большая фракция в парламенте. «Он может стать инициатором и играть первую скрипку в такого рода изменениях в нашей стране. В противном случае достаточно велика угроза коммунальных майданов, угроза того, что люди массово выйдут на улицы», - подчеркнул он.

По мнению лидера КФ, реформы должны включать демонополизацию рынка услуг ЖКХ, упрощение лицензирования для деятельности в коммунальной сфере, усиление ответственности участников рынка, введение разнообразных форм самоорганизации владельцев квартир в многоквартирных домах, упрощение их взаимоотношений с поставщиками услуг, создание условий для рыночных отношений с главным приоритетом – защита прав потребителей.

В.ЯКОВЕНКО уточнил, что "Коммунальный фронт" будет давить на Президента, парламент, на новое правительство, работать с городскими, областными советами, мэрами для того, "чтобы все-таки они наконец-то поняли, что людей больше интересует тепло в квартирах, горячая вода и каждодневное качество коммунальных услуг".

Справка УНИАН. Общественное движение «Коммунальный фронт» создано в декабре 2009 года. Инициатором создания движения выступила Ассоциация теплотехнических компаний. Появление организации обусловлено большим спросом населения на самоорганизацию для отстаивания своих прав на коммунальные услуги надлежащего качества и комфортные условия проживания. На сегодня ячейки «Коммунального фронта» существуют в 21 городе Украины. Движение возглавляет Виталий ЯКОВЕНКО.