В Польше 70% проектов к Евро-2012 реализуются по графику

Польское правительство утвердило рапорт по подготовке страны к проведению чемпионата Европы по футболу в 2012 году, согласно которому 70% проектов реализуются по графику.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства Польши, без задержек проходит строительство трех из четырех стадионов, где должны состояться матчи финальной части чемпионата, который поляки проводят совместно украинцами.

Правительство отметило прогресс в реализации и других проектов, связанных с подготовкой Евро-2012, и позитивное сотрудничество с Украиной.

«Правительство осознает, что все важные инвестиции, связанные с чемпионатом Европы, вошли в стадию реализации, поєтому в этом году одной из важнейших задач будет мониторинг инвестиционных работ и оценка их реализации в соответствии с принятыми графиками», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, правительство Польши в этом году планирует реализовать в жизнь интегрированную концепцию безопасности на время проведения чемпионата и начать подготовку к презентации Евро-2012 и Польши, как соорганизатора турнира.

Вместе с тем, по данным польской Gazeta Wyborcza, правительственные чиновники признали проблемы с соблюдением графиков при строительстве аэропорта в Познани, модернизации железнодорожного центра в Варшаве и ряда дорожных инвестиций в Гданьске.