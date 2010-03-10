Жилье эконом-класса в Харькове в феврале подорожало на 2,3%

Средняя стоимость жилья эконом-класса на первичном рынке Харькова в феврале текущего года выросла на 2,3% – с 5800 до 5931,8 грн./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе девелоперской компании «Макрокап Девелопмент Украина» (МКДУ, Харьков).

Согласно сообщению, стоимость жилья бизнес-класса в феврале выросла на 0,1% – с 9942,7 до 9952,2 грн./кв. м, жилье премиум-класса подорожало на 0,04% – с 14908,8 до 14914,3 грн./кв. м.