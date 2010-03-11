«Азовинтекс»: строительство стадиона во Львове прекращено

Компания «Азовинтекс», которая является генподрядчиком по строительству львовского стадиона к Евро-2012, заявляет, что в среду исполняющий обязанности директора Львовского коммунального предприятия «Дирекция по строительству стадиона во Львове» Роман ЧЕРКАС принял решение, которым опять прекращено строительство львовского стадиона к Евро-2012.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООО проектно-строительное предприятие «Азовинтекс», которое имеет УНИАН.

«По этому поводу проектно-строительное предприятие« Азовинтекс »вынуждено заявить, что подобные неконструктивные действия со стороны руководства заказчика строительства и руководства города Львова не только блокируют ведение работ, но и ставят под угрозу дальнейшее участие города в проведении чемпионата Европы по футболу«Евро-2012», что недопустимо», - говорится в сообщении.

Пресс-служба компании отмечает, что с первого дня своей работы во Львове компания «Азовинтекс» делала все возможное для успешной реализации важного национального проекта: в короткий срок перебазировала современную строительную технику, открыла в городе филиал, в том числе и для привлечения местных работников, отвлекла в период кризиса значительные технические ресурсы и средства для выполнения строительства.

«Все это не в последнюю очередь позволило Львову получить позитивное решение относительно участия в«Евро-2012», - отмечается в сообщении.

Также в «Азовинтекс» считают, что «все проблемы, которые с первого дня имели строители на львовском стадионе, связанные с некачественным Проектом, приобретенным заказчиком в австрийской компании «Альпине Бау ГмбХ». «Но заказчик вместо решения первоочередной проблемы, а именно устранения недостатков в так называемом Проекте строительства стадиона путем его переутверждения, вновь и вновь тратит свои силы на «борьбу» с Генподрядчиком», - заявляет пресс-служба, отмечая, что такие действия «Азовинтексу» непонятны.

В компании также говорят, что на совещании рабочей группы, которое состоялось 26 февраля во Львове под председательством вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА была подтверждена правильность позиции «Азовинтекса» по выполнению строительных работ, утверждены мероприятия по переутверждению Проекта строительства стадиона и т.д. Также было возобновлено ведение работ по всему периметру стадиона.

«Мы надеялись, что все преграды и проблемы сняты, и компания может начать полноценно работать для своевременного выполнения основных работ по сооружению каркаса стадиона – не позднее сентября этого года, и введения стадиона в эксплуатацию в предусмотренные Правительством страны и УЕФА сроки. Именно для активизации работ компанией были дополнительно привлечены материально-технические ресурсы и увеличено количество работающих на стройплощадке до 350 человек. Но со стороны заказчика строительство стадиона неожиданно было вновь прекращено. Все эти неконструктивные действия приводят не только к значительным убыткам компании, но и к подрыву имиджа страны», - говорится в сообщении пресс-службы.

Компания «Азовинтекс» также обратилась к властям Львова с просьбой дать объективную оценку последним действиям заказчика и срочно разблокировать строительство стадиона.