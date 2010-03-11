ВБ рекомендует Украине повысить тарифы на газ и коммунальные услуги

По мнению Всемирного банка (ВБ), украинские власти должны повысить тарифы на газ и коммунальные услуги в 2 раза до конца текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции директор Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдавии Мартин РАЙЗЕР.

«Мы не говорим о повышении на 20%, за 2010 год тарифы нужно увеличить в два раза» - сказал он.

При этом он подчеркнул, что повышение тарифов должно проводиться не только для населения, но и для промышленных потребителей.

В целом ВБ считает, что тарифы на газ и коммунальные услуги должны удвоится уже в первом полугодии. Кроме того, необходимо открыть специальный счет для обеспечения централизованного взимания платежей с предприятий теплоснабжения. Далее требуется создать централизованный орган регулирования (будет работать временно, только в 2010 году) на национальном уровне для укрепления механизма утверждения тарифов на отопление. Следующим шагом является повышение адресности системы защиты бедных слоев населения от повышения тарифов.

Также эксперты ВБ отмечают, что Украине в 2011-2012 гг. необходимо создать национальный (централизованный) постоянный орган регулирования тарифов на отопление, который бы имел административную и финансовую независимость, и преступить к реформированию системы льгот в секторе коммунальных услуг.