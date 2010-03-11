«Коммунальный фронт»: реформа ЖКХ столицы – очередной дерибан земли

От коммунальной реформы в столице могут пострадать простые киевляне.

Такое мнение УНИАН высказал лидер Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» Виталий ЯКОВЕНКО, комментируя распоряжение киевского городского головы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о реализации общегосударственной программы реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства.

По его мнению, сама общегосударственная программа нереальна по своей сути, и требует на свою реализацию колоссальных капиталовложений, которых нет даже у Киева.

«Рассчитывать на реальные шаги в реформировании не приходится, это формальный шаг городских чиновников, который они обязаны были сделать согласно принятому в парламенте закону о программе реформирования. Намного большего позитивного эффекта для города столичный градоначальник добился бы, если бы пошел на одни шаг, не обозначенный в программе – лишил бы АО «Киевэнерго» монополии на рынке теплоснабжения. А именно – лишил его права одновременно и производить тепло, и транспортировать его к потребителям. В таких условиях никакой другой альтернативный производитель тепла просто не имеет возможности дойти к покупателю – «Киевэнерго» его просто не допускает к сетям и оберегает себя от конкурентов, которые могли бы его вынудить улучшить качество услуги и уменьшить цену», - пояснил В.ЯКОВЕНКО.

При этом лидер «Коммунального фронта» подчеркнул, что реформаторские настроения в столичной горадминистрации можно было бы считать позитивным признаком, если бы не ряд сомнительных пунктов программы.

«Среди многочисленных правильных по сути своей пунктов есть много таких, которые дают право заподозрить столичных чиновников в попытке «по-новому» решать свои вопросы застройки исторического центра города. Речь идет о реконструкции устаревшего жилого фонда и застройке кварталов с устаревшим жилым фондом. Так как в Украине нет законов, регламентирующих правила и условия определения устаревшего жилья, условия отселения жильцов и гарантий получения адекватного временного жилья, а также условий поселения в новых домах, этот процесс может приобрести варварские черты, и станет одним из вариантов «дерибана столичной земли». Не удивлюсь, если в ближайшем будущем людей из центральных, благоустроенных районов столицы под предлогом реконструкции начнут выселять на окраины в квартиры с сомнительным качеством, расчищая очень дорогое место под элитную застройку. При этом у людей не будет никаких гарантий возвращения в свои районы», - заявил В.ЯКОВЕНКО.