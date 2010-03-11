В Киеве стоимость офисных помещений выросла на 0,87%

В Киеве в феврале т.г. средняя стоимость офисных помещений выросла на 0,87%, по сравнению с январем т.г., – до 1802,21 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в группе компаний «Траектория» (г. Киев).

Согласно сообщению, в феврале количество операций по купле-продаже объектов коммерческой недвижимости увеличилось на 3,2% по сравнению с январем этого года.

В компании отметили, что в феврале колебание цен на рынке офисной недвижимости не превышало 3%. Практически не изменилась стоимость квадратного метра в Печерском районе («минус» 0,03%), в Деснянском («минус» 0,12%), в центре города. Наибольший рост цен был зафиксирован в Днепровском районе (3,05%), Оболонском (2,25%), Соломенском районе (2,3%).

По данным компании, в феврале средняя стоимость квадратного метра офисной недвижимости в центре города составила 5 тыс. долл., в Голосеевском районе - 1 409,33 долл., Дарницком - 978 долл., Деснянском - 966,67 долл., Днепровском - 981,67 долл., Оболонском - 1 697,33 долл., Печерском - 2 420,67 долл., Подольском - 1 470 долл., Святошинском - 1 238,67 долл., Соломенском - 1 419 долл., Шевченковском - 2 243 долл.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в январе т.г. средняя стоимость офисных помещений выросла на 0,57%, по сравнению с декабрем 2009 г., – до 1791,36 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Группа компаний «Траектория» (г. Киев) работает на рынке недвижимости Украины с 2002 года. В 2005 году компания вошла в Украинскую риелторскую группу.