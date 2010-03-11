Торговые помещения Киева подорожали

В Киеве средняя стоимость торговых помещений в феврале этого года выросла на 0,28% по сравнению с январем т.г. – до 1922,2 долл. за 1 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в группе компаний «Траектория» (г. Киев).

Согласно сообщению, колебание цен на торговые помещения в феврале не превышало 3,5%. Практически не изменилась цена квадратного метра в Голосеевском районе («минус» 0,05%), Печерском районе («минус» 0,07%). Больше всего снизилась цена квадратного метра в Соломенском районе («минус» 3,33%). Больше всего стоимость торговых помещений выросла в Шевченковском районе (на 2,85%).

По данным компании, средняя стоимость квадратного метра торговых помещений в центре города составила 5 тыс. долл., в Голосеевском районе – 1 539 долл., Дарницком – 1 021 долл., Деснянском – 995 долл., Днепровском – 1 036,67 долл., Оболонском – 1 706,67 долл., Печерском – 2 709,33 долл., Подольском – 1 935,67 долл., Святошинском – 1 234 долл., Соломенском – 1 462,67 долл., Шевченковском – 2 503,67 долл.

Как сообщал УНИАН, в Киеве средняя стоимость торговых помещений в январе этого года снизилась на 0,38%, по сравнению с декабрем 2009 г. – до 1908,3 долл. за 1 кв. м.

Справка УНИАН. Группа компаний «Траектория» (г. Киев) работает на рынке недвижимости Украины с 2002 года. В 2005 году компания вошла в Украинскую риелторскую группу.