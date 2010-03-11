В Киеве стоимость аренды офисных помещений выросла

В Киеве средняя стоимость аренды офисных помещений в феврале т.г. выросла на 2,14% по сравнению с январем т.г. – до 21,73 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в группе компаний «Траектория» (Киев).

Согласно сообщению, в феврале количество сделок по аренде офисной недвижимости увеличилось на 5,12%, а колебание цен было зафиксировано в пределах 3,5%.

Большее всего в феврале стоимость аренды офисной недвижимости выросли в центре города – на 3,45%, в Днепровском районе - на 2,78%, в Соломенском – на 2,71%. Снижение цен было зафиксировано в Деснянском районе – («минус» 1,32%), Подольском («минус» 0,26%).

По данным компании, в феврале средняя стоимость аренды 1 кв. м офисных помещений в центре города составила в центре города - 60 долл., в Голосеевском районе – 19 долл., Дарницком – 11,67 долл., Деснянском – 11 долл., Днепровском – 10,67 долл., Оболонском – 17 долл., Печерском – 28,67 долл., Подольском – 25,33 долл., Святошинском – 17 долл., Соломенском – 16 долл., Шевченковском – 22,67 долл.

Как сообщал УНИАН, в Киеве средняя стоимость аренды офисных помещений в январе т.г. снизилась на 0,85% по сравнению с декабрем 2009 года – до 21,27 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Группа компаний «Траектория» (Киев) работает на рынке недвижимости Украины с 2002 года. В 2005 году компания вошла в Украинскую риелторскую группу.