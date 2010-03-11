Директор департамента “Евро-2012” Львовского городского совета Олег ЗАСАДНЫЙ заявляет, что строительство стадиона во Львове для Евро-2012 не прекращалось.

Об этом сообщает официальный сайт Львовского горсовета.

«На сегодня строительство стадиона ведется на южной и западной сторонах. Есть определенные дискуссии между генподрядчиком и заказчиком. Это связано больше с решением города и экспертов УЕФА о переходе на сборный железобетон, что, в свою очередь, меняло конструкцию ригелей», – сказал О.ЗАСАДНЫЙ.

Он объяснил, что “ригель, который делала компания «Азовинтекс» не отвечал чертежам, которые предоставила компания Арена.сом. Это и стало причиной остановки формирования ригеля на южной стороне здания”. “На данный момент проходят работы на уровне опалубки. Для того, чтобы избежать переделки ригеля и было остановлено его формирование и начата проверка на соответствие рабочих чертежей”, – отметил директор департамента «Евро-2012».

Как сообщал УНИАН, 10 марта компания «Азовинтекс», которая является генподрядчиком по строительству львовского стадиона к Евро-2012, заявила, что исполняющий обязанности директора Львовского коммунального предприятия «Дирекция по строительству стадиона во Львове» Роман ЧЕРКАС принял решение, которым опять прекращено строительство львовского стадиона к Евро-2012.

«По этому поводу проектно-строительное предприятие «Азовинтекс» вынужденно заявить, что подобные неконструктивные действия со стороны руководства заказчика строительства и руководства города Львова не только блокируют ведение работ, но и ставят под угрозу дальнейшее участие города в проведении чемпионата Европы по футболу «Евро-2012», что является недопустимым», – заявили в компании.