Прокуратура возбудила уголовное дело за растрату бюджетных средств

Прокуратурой Зализнычного района Львова возбуждено уголовное дело по факту растраты бюджетных средств, выделенных на целевые государственные программы по подготовке города к Евро-2012.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД во Львовской области.

По данным правоохранителей, речь идет о растратах в особо крупных размерах служебными лицами ООО.

Как отмечается в сообщении, предварительная проверка установила, что служебные лица ООО с целью получения возмещения средств из государственного бюджета за выкуп объектов частной собственности, размещенных на земельном участке, выделенном для строительства нового аэровокзала (терминала) для общественных потребностей, совершили служебную подделку и присвоили денежные средства.

«С этой целью был составлен фиктивный договор купли-продажи недвижимого имущества. В нем речь шла о том, что здания, расположенные во Львове по улице Любинской, 168-в, перешли на правах собственности к ООО, что не отвечает действительности”, - отметили в ГУ МВД. В дальнейшем служебные лица ООО обратились в БТИ с заявлением об изготовлении технической документации и дубликата регистрационного удостоверения на здания ООО и выдачу выдержки из реестра прав собственности для отчуждения зданий в целом, представив при этом вышеуказанный договор купли-продажи недвижимого имущества. “После проведения почерковедческого исследования установлено, что подписи служебных лиц под оригиналом вышеуказанного договора являются поддельными», - информирует ОСО ГУ МВД во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, в апреле 2009 года между ООО и Управлением капитального строительства Львовской ОГА был заключен договор купли-продажи недвижимого имущества, предметом которого стал выкуп для общественных потребностей (строительства пассажирского терминала аэропорта «Львов») недвижимого имущества, расположенного по адресу: Львов, ул. Любинская, 168-в, общей стоимостью 725 463 грн., которую покупатель полностью выплатил продавцу в октябре прошлого года.