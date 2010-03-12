Яцуба вернет финансирование региональных программ

Министр регионального развития и строительства Владимир ЯЦУБА намерен вернуть финансирование региональных программ развития через Министерство регионального развития и строительства Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время своего представления коллективу министерства.

«Моя задача сегодня – вернуть программы развития в виде финансирования через наше министерство… Мы будем настаивать, чтобы все региональные программы были закреплены за нашим министерством», - сказал он.

В.ЯЦУБА намерен вернуть все программы в строительной отрасли, которые были в период его предыдущего руководства министерством. В частности, субвенции на социально-экономическое развитие регионов, сохранение архитектурно-градостроительного наследия, газификацию населенных пунктов.

По мнению министра, следует провести ревизию памятников архитектуры, в частности замков, и «то, что можно – спасти, что нельзя – отдать в концессию, чтобы богатые люди восстановили замки».

По оценкам В.ЯЦУБЫ, в этом году страна вряд ли выйдет на уровень объемов строительства 2008 года. «Объективно в бюджете – ноль. Где-то 1,5 млрд. грн. на счетах центрального бюджета», - добавил он.

Тем не менее, перед министром стоит задача в короткий срок вернуть 10 млн. кв. м ввода в эксплуатацию жилья в стране.

По данным В.ЯЦУБЫ, на сегодня недостроенными остались 147 тыс. квартир в домах со степенью готовности 75%. «Вот это - наша задача», - добавил он.