В Минрегионстрое появится отдел по аудиту производства стройматериалов

Министр регионального развития и строительства Владимир ЯЦУБА заявил, что в структуре министерства появится отдел по контролю производства стройматериалов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время своего представления коллективу Министерства регионального развития и строительства.

По словам министра, новый отдел будет заниматься анализом и мониторингом этой отрасли, «чтобы ассоциация производителей строительных материалов получила свою нишу».

При этом он добавил, что остается президентом ассоциации «Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий».

В.ЯЦУБА также отметил, что «сегодня-завтра» будет подготовлена новая структура министерства.

«К сожалению, министерство потеряло те позиции, которые были до этого. Это касается не столько аппарата министерства, сколько в целом в стране. Те показатели, которые имеет сегодня страна в отрасли строительства, – позор для всех нас», - сказал он.

В.ЯЦУБА сообщил, что за направление регионального развития в министерстве будет отвечать Николай СОРОКА (занимал должность первого замминистра регионального развития и строительства во время руководства В.ЯЦУБЫ), а направление строительного комплекса останется курировать Анатолий БЕРКУТА (занимает должность первого замминистра регионального развития и строительства).

«Я верну всех работников, которые работали в министерстве. Того, что происходило с кадрами в министерстве, я не допущу. Будут работать специалисты… Ни один человек, который проработал в министерстве, не будет тронут, кроме тех, кто пришел на чужие места», - добавил министр.