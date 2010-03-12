Яцуба намерен возобновить кредитование застройщиков

Министр регионального развития и строительства Владимир ЯЦУБА намерен способствовать возобновлению кредитования застройщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время своего представления перед коллективом министерства.

«Вопрос финансирования, отношения строителей с банками – это вопрос номер один», - сказал он.

Министр пообещал быть лоббистом застройщиков в вопросах банковского кредитования. «Ждать бюджетных денег – это неправильная позиция», - добавил он.

В.ЯЦУБА отметил, что намерен встретиться с главой Национального банка Украины Владимиром СТЕЛЬМАХОМ, чтобы собрать банкиров для поиска вариантов возобновления кредитования строительных компаний.

Он также планирует просить правительство отработать механизмы по предоставлению государственных гарантий застройщикам.