Яцуба намерен возобновить кредитование застройщиков

12:51, 12 марта 2010
Недвижимость
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«Это вопрос номер один»

Министр регионального развития и строительства Владимир ЯЦУБА намерен способствовать возобновлению кредитования застройщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время своего представления перед коллективом министерства.

«Вопрос финансирования, отношения строителей с банками – это вопрос номер один», - сказал он.

Министр пообещал быть лоббистом застройщиков в вопросах банковского кредитования. «Ждать бюджетных денег – это неправильная позиция», - добавил он.

В.ЯЦУБА отметил, что намерен встретиться с главой Национального банка Украины Владимиром СТЕЛЬМАХОМ, чтобы собрать банкиров для поиска вариантов возобновления кредитования строительных компаний.

Он также планирует просить правительство отработать механизмы по предоставлению государственных гарантий застройщикам.

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