«Коммунальный фронт»: нужно ликвидировть монополии в ЖКХ

Новому министру по вопросам ЖКХ Александру ПОПОВУ следует приступить к кардинальным реформам в отрасли, чтобы соответствовать предназначению парламентской коалиции «Стабильность и реформы», которая назначила его на эту должность.

Такое мнение УНИАН высказал лидер Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» (КФ) Виталий ЯКОВЕНКО.

По его мнению, основа будущих реформ должна лежать в демонополизации сферы ЖКХ.

«Власть должна перестать потакать монополистам и наконец-то ввести на рынке коммунальных услуг конкуренцию и экономические механизмы взаимоотношений. Монопольное положение основных поставщиков коммунальных услуг стало причиной развала всей коммунальной сферы: техническое старение, катастрофическое падение качества услуг, неоправданный рост тарифов, бесправие потребителей. Новое руководство МинЖКХ должно положить конец этому безобразию», - считает В.ЯКОВЕНКО.

При этом он подчеркнул, что вывести из кризиса коммунальное хозяйство страны помогут только кардинальные реформы наподобие тех, которые были проведены в странах бывшего варшавского договора: Польше, Чехии, Болгарии и других.

«Демонополизация необходима, как воздух, для привлечения бизнеса в эту отрасль, так как государственных средств не хватит и на сотую часть восстановления. Без этого ни крупный, ни малый бизнес не начнет вкладывать свои деньги в развитие украинского ЖКХ, ведь монополизация порождает не только инертность монополистов, но и высокую степень коррупции, что неприемлемо для цивилизованного предпринимателя», - отметил В.ЯКОВЕНКО.

Лидер КФ также отметил, что у нового руководства МинЖКХ нет времени на то, чтобы позволить себе инерционную деятельность вместо жестких реформ.

«Министерству ЖКХ на пути реформирования предстоит столкнуться с серьезной лоббистской машиной монополистов и важно, чтобы новое руководство ведомства не поддалось их искушениям. Так как в этом случае украинцы по-прежнему останутся бесправными, наедине со своими коммунальными проблемами, а сама отрасль очень быстро достигнет дна и уже никогда не сможет подняться», - предостерег В.ЯКОВЕНКО.