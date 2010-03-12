Продажи подмосковных коттеджей вырастут на четверть

Продавцы загородной недвижимости в Московской области ждут от весны в этом году не только хорошей погоды, но и хороших финансовых результатов - по их прогнозам, сезонный рост сделок с марта по май составит, по сравнению с зимним периодом, 20 - 25%, а по итогам первого полугодия число транзакций окажется в 2,5 раза больше, чем в 2009 году, сообщает РИА Новости.

Жить или вложить?

По мнению аналитиков, основной мотивацией потенциальных покупателей загородной недвижимости останется в этом году собственное проживание, а приобретение домов за городом в целях вложения денег не будет главной целью клиентов.

"Инвестиционную привлекательность имеет только сегмент участков без подряда", - указывает руководитель отдела стратегического консалтинга и оценки IntermarkSavills Дмитрий Халин.

При этом, по его словам, наибольшими перспективами роста обладают лишь проекты, расположенные на престижных направлениях и удаленностью до 20 километров от Москвы.

Однако, по замечанию Халина, большинство инвесторов отпугивают повышенные риски подобных вложений, связанные с неуверенностью в возможности застройщиков произвести инженерную подготовку участков и построить обещанные объекты инфраструктуры.

Отскок от "дна"

Рынок загородной недвижимости Подмосковья, констатируют эксперты, опрошенные РИА Новости, показывает первые признаки выздоровления, "отжимаясь" от дна, достигнутого в 2009 году, когда спрос на коттеджи и таунхаусы был самым низким за последние 10 лет.

"Уже в январе-феврале количество сделок вдвое больше, чем в те же месяцы год назад", - подчеркнул Халин.

При этом, предполагает управляющий директор агентства эксклюзивной недвижимости "Усадьба" Наталья Кац, в марте - мае спрос на подмосковную "загородку" будет примерно на 30% выше по сравнению с прошлогодним уровнем.

Директор департамента загородной недвижимости Penny Lane Realty Александр Рыков прогнозирует в сегменте элитной загородной недвижимости еще большее увеличение интереса покупателей к рынку - на 40%.

Рекордсменом по спросу, единодушно считают собеседники агентства, в этом году станет "эконом", представленный участками без подряда - здесь, прогнозируют специалисты, объемы продаж могут возрасти даже в пять раз.

На "голой" земле

Таким образом, прошлогодняя тенденция наибольшего спроса на участки без подряда может получить продолжение и в этом году. Кроме них, по прогнозу экспертов, наиболее популярными этой весной останутся коттеджные поселки эконом-класса высокой степени готовности. Так, если в 2009 году доля проектов эконом-сегмента на рынке составила 88% от общего объема нового предложения, в этом году предложение в сегменте, вероятно, еще увеличится. Участки же без подряда останутся безусловным лидером по количеству заключенных сделок.

"Участки без подряда по-прежнему приоритетны. Общее количество поселков, предлагающихся к активной продаже, на февраль 2010 года составило 348", - приводит данные руководитель аналитического центра корпорации "Инком" Дмитрий Таганов.

При этом, по его словам, участки без подряда составляют сейчас 36% этого предложения, 49% - коттеджи, 14% - таунхаусы и лишь 2% - малоэтажные жилые комплексы.

По данным Рыкова, поселки с предложением участков без подряда составляли 77% от всех вышедших на рынок в прошлом году (104 новых проекта). Сопоставимые показатели эксперт ожидает и в текущем году.

"По нашим оценкам, около трех четвертей новых проектов будут предлагать участки без подряда", - согласен Халин.

Тем не менее, считает Таганов, в 2010 году с рынка начнут уходить поселки без подряда, возникшие стихийно, без какой-либо концепции, инфраструктуры и коммуникаций.

"С ростом числа проектов, предлагающих на продажу земельные участки без обязательного подряда на строительство, возрастает риск того, что со временем все эти поселки превратятся в так называемый "подмосковный шанхай" - неорганизованную долгосрочную застройку", - комментирует директор департамента загородной недвижимости компании Blackwood Тимур Сайфутдинов.

В то же время в сегменте бизнес- и премиум-класса на рынок может выйти в этом году лишь 60-70% докризисного оборота.

Аренда вместо продажи

Нереализованные дорогие объекты, по предположению Сайфутдинова, собственники, скорее всего, захотят сдать в аренду. Это может стимулироваться и тем, что в прошлом году многие потенциальные покупатели решили отложить приобретение загородной недвижимости и вместо него арендовать дачи.

По словам Таганова, из-за этого спрос на аренду загородного жилья был несколько выше кризисных показателей. Интерес тогда, указывает эксперт, был в основном сосредоточен на сегменте приближенных к Москве загородных усадеб.

Так, в 2009 году, по его данным, доля желающих арендовать "дальние дачи", расположенные в поселках за 100 км от столицы, составила не более 5%.

"И сейчас по-прежнему большинство спроса сосредоточено среди коттеджей, расположенных на расстоянии до 30 километров от Москвы. Это касается и тех, кто проживает за городом круглый год, и тех, кто снимает дом посезонно", - добавляет собеседник агентства.

Однако, предполагает он, в этом году наем дачи скорее всего обойдется потенциальным арендаторам несколько дороже, чем в прошлом - в среднем на 15-20%.