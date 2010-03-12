Следки на вторичном рынке жилья Киева уменьшились в 10 раз

На вторичном рынке Киева в феврале т.г. заключено около 500 сделок купли-продажи жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (ССНУ) Александр РУБАНОВ.

Он отметил, что объем рынка по количеству сделок снизился в 10 раз по сравнению с докризисным периодом.

По данным А.РУБАНОВА, в феврале в столице зафиксировано 3 370 регистраций прав собственности, из которых 1,7 тыс. регистраций прав собственности - на первичном рынке (включая квартиры, паркоместа, гаражи, дачные домики).

Как сообщал УНИАН, по данным ССНУ, на рынке вторичного жилья Киева в январе этого года было заключено 300-350 сделок купли-продажи.