Инвесторам «Элита-Центр» вручены договоры на жилье

По поручению Киевского городского головы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО сегодня пострадавшим от преступной деятельности группы строительных компаний «Элита-Центр» были вручены договоры на получение жилья по проспекту Правды, 5.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, отметив, что договоры вручил заместитель председателя КГГА Владимир ГОЛОВАЧ.

В то же время в сообщении не указывается, сколько инвесторов получили соответствующие документы.

При этом в пресс-службе заверили, что Киевская городская госадминистрация будет продолжать работу по обеспечению жильем других пострадавших от деятельности «Элита-Центр», и в ближайшее время планируется подписание таких договоров на следующих объектах.

Как напомнили в КГГА, для решения проблемы обеспечения жильем инвесторов «Элита-Центр» Киевсоветом были выделены 19 земельных участков.

По 14 земельным участкам проведены соответствующие инвестиционные конкурсы. Использование 5 земельных участков для строительства жилья оказалось проблематичным.

Строительные работы начаты на земельных участках по просп. Маяковского, 1-3, ул. Драгоманова, 40, на пересечении Харьковского шоссе и ул. Армянская, просп. Правды, 5, ул. Л.Гавро, 1.

Для проведения экспертизы переданы проекты еще по трем участкам: ул. Ревуцкого, 7-в, ул. Хорольская, 1-я та ул. Радунская, 28-32.

На земельном участке по проспекту Правды, 5, заключен 31 предварительный договор о переуступке права требования и восстановлении права пострадавшего от деятельности группы строительных компаний «Элита-Центр» на получение жилья.

В настоящее время проводится распределение 60 квартир на земельном участке по ул. Лайоша Гавро, 1.

Как сообщал УНИАН, по данным МВД, в результате строительной аферы «Элита-Центр», которая была раскрыта в феврале 2006 года в Киеве, пострадали 1 тыс. 760 чел. Всего у инвесторов мошенническим путем украдено более 100 млн. дол.