Жилье в Украине может подорожать

В ближайшем будущем рынок отреагирует на отсутствие строительного задела роста цен на жилье, из-за того, что предложение явно не будет удовлетворять спрос.

Об этом в статье для газеты «Зеркало недели» (№10 (790) от 13 - 19 марта в 2010 г.) заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики, президент Строительной палаты Украины Владимир ПОЛЯЧЕНКО.

Он напомнил, что в 2009 году объем строительных работ, выполненных предприятиями отрасли собственными силами, сократился по сравнению с 2008 годом на 48,2%.

«В 2009 году в стране введено в эксплуатацию 6,4 млн. квадратных метров жилья. По объемам введения жилья мы скатились до уровня 2003 года», - отметил В.ПОЛЯЧЕНКО.

По его словам, из общего количества начатых жилищных объектов почти 2/3 приостановлены или законсервированы, при этом строительство новых объектов практически не начиналось.

«В ближайшем будущем рынок отреагирует на отсутствие строительного задела увеличением цен на жилье. Предложение явно не будет удовлетворять спрос», - убежден В.ПОЛЯЧЕНКО.