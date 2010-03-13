Четыре города Луганской области отказались от центрального отопления

В Луганской области 4 города полностью отказались от централизованного отопления. Это города – Красный Луч, Петровское, Лутугино и Перевальск.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении экономики Луганской облгосадминистрации, в этих городах объекты социального назначения переведены на локальное, а жилье - на индивидуальные системы отопления. Там, где системы централизованного теплоснабжения еще сохраняются, проводится работа по внедрению альтернативных видов топлива (перевод котлов на уголь, установка электрокотлов, тепловых насосов).