Мостобуд: Найдены инструменты финансирования строительства мостов

Найдены инструменты финансирования строительства автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье.

Об этом УНИАН сообщил председатель Наблюдательного совета ОАО «Мостобуд» Владимир ПРОДИВУС , комментируя сообщения об утверждении Кабмином скорректированной сметы строительства автомагистрали в Запорожье в размере 5,028 млрд. грн., а также о возмещении генподрядчику из бюджета процентных ставок по кредитам на возведение мостов на условиях 22-23% годовых.

В.ПРОДИВУС также отметил, что Подольский мостовой переход через Днепр в Киеве становится инфраструктурным объектом в перечне подготовки к футбольному чемпионату Евро-2012, «а, значит, финансирование и этого моста будет приоритетным».

По словам председателя Набсовета компании, продолжение строительства обеспечит работой многотысячный коллектив отечественных мостостроителей. «Мостовики соскучились по нормальной работе. Ведь уже длительное время «Мостобуд» строит стратегические объекты за свой счет, потому что бюджетное финансирование значительно отстает от утвержденного в 2004 году графика. При этом сумма государственного долга зашкаливала за десятки и даже сотни миллионов гривень. В таких условиях строительство мостов постоянно находилось под угрозой остановки», - пояснил он.

По данным В.ПРОДИВУСА, 500 млн. грн. на закупку конструкций, стройматериалов, и оплату работ мостостроители ожидают уже на этой неделе. «Если финансирование будет ритмичным и в утвержденных объемах, мы готовы еще до конца нынешнего года запустить автомобильное движение в Запорожье по одной стороне моста. Учитывая, что проектом предусмотрено три полосы движения в каждую сторону, муниципальные власти уже на этом этапе смогут организовать двустороннее движение через Днепр, а в 2012 году полностью сдать объект в эксплуатацию», - отметил он.

Более того, при соответствующем финансировании возможности компании позволяют запустить киевский и запорожский мосты гораздо раньше установленных сроков, сказал В.ПРОДИВУС.

Также собственник «Мостобуда» прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о смене руководства в Наблюдательном совете «Промэкономбанка», который он возглавлял до недавнего времени. «Это логичное решение. Сегодня, в связи с финансовым кризисом, мне приходится бόльшую часть времени уделять мостостроению. Поэтому совместно с другими акционерами мы приняли решение о том, что Наблюдательный совет возглавит другой человек. Могу заверить клиентов банка, что новый состав Набсовета подобран из опытных и авторитетных финансистов и банковских специалистов. Я же остался главным акционером банка», - пояснил В.ПРОДИВУС.

Как сообщал УНИАН, председателем Наблюдательного совета ОАО «КБ «Промэкономбанк» (г. Донецк) стал Алексей КОЗЛОВСКИЙ вместо Владимира ПРОДИВУСА. Такое решение было принято на собрании акционеров банка 10 марта.

Акционеры вывели из состава НС заместителя председателя Набсовета Сергея НУЗБРОХА, членов НС – Светлану ПРОДИВУС и Оксану МИХАЙЛИЧЕНКО.

Новыми членами Набсовета банка стали Евгений ЛИХТЕРОВ (заместитель председателя НС), Олег ИЛЮШЕНКО и Валентина МОЧАНОВА.

Справка УНИАН. Общая протяженность автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье с шестью полосами движения составит 9,1 км. Предусмотрено строительство двух мостов, соединяющих берега Днепра и остров Хортица: вантового – длиной 660 м и арочного – 340 м.

Согласно проекту, протяженность Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве составляет 7,5 км. Предусмотрено совмещенное 3-полосное движение автотранспорта в каждом направлении и поездов метро Подольско-Воскресенской линии Киевского метрополитена. В соответствии с Генеральным планом развития Киева, Подольский мостовой переход станет крупнейшим среди существующих 6 мостов через Днепр в столице Украины. Он соединит прямым транспортным сообщением правобережную часть города с Трухановым островом, Оболонью и левобережной «Воскресенкой», разгрузит другие мосты в Киеве, свяжет еще одной линией метрополитена административный центр города и Левый берег. В составе Подольского мостового перехода будет 6 мостов и 4 эстакады.

Акционерное общество «Мостобуд» - лидер мостостроения в Украине и СНГ. Компания одновременно ведет строительство двух внеклассных стратегических мостовых сооружений через Днепр в Киеве и Запорожье, морских причалов и других объектов инфраструктуры, в том числе, разрушенных весенним паводков мостов.

КБ «Промэкономбанк» - универсальное кредитно-финансовое учреждение, приоритетными направлениями которого является обслуживание физических лиц и предприятий малого и среднего бизнеса.