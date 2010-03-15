Потребители коммунальных услуг - самые бесправные

Среди всех потребителей наиболее бесправный, незащищенный и требующий защиты – это потребитель коммунальных услуг.

Такое мнение УНИАН высказал лидер Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, эта категория людей составляет 70% всех жителей украинских городов.

«Среди всех жалоб в отделения по защите прав потребителей – львиная доля челобитчиков приходится на тех, кто жалуется на жилищно-коммунальные услуги: отсутствие горячей воды и тепла, грязные подъезды и дворы, бездействие ЖЭКов и произвол поставщиков коммунальных услуг. При этом долгое время со стороны властей мы наблюдаем процесс защиты бесправия потребителей услуг ЖКХ», - заявил В.ЯКОВЕНКО.

Лидер «Коммунального фронта» призвал новое правительство положить конец этому беспределу в сфере ЖКХ.

«Пришло время кардинально изменить ситуацию и, наконец, дать людям право и возможность платить только за те услуги, которые они получают. И это должно стать приоритетом для нового правительства. В противном случае, его реформаторские качества и долгожительство будут весьма сомнительными», - считает В.ЯКОВЕНКО.