Стоимость коттеджей под Киевом выросла на 0,49%

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе с 1 по 14 марта т.г. выросла на 0,49% (5 долл.) – до 944 долл. США за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 130 200 долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Как указывается в сообщении, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период выросла на 0,31% (4 долл.) – до 1252 долл./кв. м при средней цене 180 600 долл. за домовладение.

По данным компании, за указанный период рост цен на коттеджи наблюдался в Киево-Святошинском – на 1,57% (20 долл.) – до 1310 долл./кв. м, Макаровском – на 1,66% (14 долл.) – до 860 долл./кв. м, Обуховском – на 0,69% (10 долл.) – до 1440 долл./кв. м, Кагарлыкском – на 0,71% (4 долл.) – до 606 долл./кв. м, Бориспольском районе – на 0,86% (11 долл.) – до 1290 долл./кв. м.

При этом снижение стоимости домовладений было зафиксировано в Фастовском районе – на 0,38% (2 долл.) – до 473 долл./кв. м., Вышгородском – на 0,88% (9 долл.) – до 957 долл./кв. м, Васильковском – на 0,76% (7 долл.) – до 927 долл./кв. м, Бородянском – на 0,16% (1 долл.) – до 865 долл./кв. м, Броварском – на 0,77% (7 долл.) – до 935 долл./кв. м.

В то же время стабилизация цен на коттеджи произошла в Переяслав-Хмельницком районе – на уровне 398 долл./кв. м.

В остальных десяти районах области изменение стоимости домовладений составило 0,79-1,07% (0-9 долл.) – до 179-481 долл./кв. м.

Доля предложений коттеджей от всей совокупности выставленных на продажу в одиннадцати районах Киевской области (за исключением коттеджных поселков) составляет: в Киево-Святошинском районе – 24%, Васильковском – 16%, Бориспольском – 9%, Вышгородском – 8%, Обуховском – 8%, Бородянском – 3%, Броварском – 6%, Макаровском – 2%, Кагарлыкском – 5%, Фастовском – 2%, Переяслав-Хмельницком – 5%, в остальных десяти районах области – 12%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в феврале т.г. снизилась на 0,20% (2 долл.) – до 939 долл./кв. м, в январе т.г. – выросла на 0,75% (7 долл.) – до 941 долл./кв. м; в 2009 году – снизилась на 23,94% (294 долл.) – до 934 долл./кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 115 003 долл.

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не включены).