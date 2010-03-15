Вторичка Донецка подорожала на 0,30%

На вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 1 по 14 марта т.г. выросла на 0,30%, или 3 долл., – до 1114 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Петровский район города со средним показателем 718 долл./кв. м, самым дорогим – Ворошиловский, где средняя цена продажи составила 1423 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья отмечался в Буденновском районе – на 0,31% (3 долл.) – до 891 долл., Ворошиловском – на 0,35% (5 долл.) – до 1423 долл., Киевском – на 0,32% (4 долл.) – до 1156 долл., Калининском – на 0,29% (3 долл.) – до 1098 долл./кв. м, Ленинском – на 0,31% (3 долл.) – до 918 долл., Кировском – на 0,26% (2 долл.) – до 817 долл., Куйбышевском – на 0,33% (3 долл.) – до 926 долл./кв. м, Петровском – на 0,28% (2 долл.) – до 718 долл./кв. м.

При этом снижение цен на 1 кв. м жилья было зафиксировано в Пролетарском районе – на 0,20% (2 долл.) – до 852 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в феврале т.г. выросла на 0,32%, или 4 долл., – до 1110 долл./кв. м; в январе т.г. – выросла на 0,41%, или 5 долл., – до 1107 долл./кв. м; в 2009 году – снизилась на 28%, или 429 долл., – до 1102 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.