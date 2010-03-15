Вторичка Киева подорожала на 0,38%

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 1 по 14 марта т.г. выросла на 0,38% (6 долл.) - до 1 686 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 294 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2 687 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Днепровском – на 0,28% (4 долл.) – до 1 386 долл., Голосеевском – на 0,52% (9 долл.) – до 1 692 долл., Дарницком – на 0,59% (8 долл.) – до 1 294 долл., Деснянском – на 0,32% (4 долл.) – до 1 325 долл./кв. м, Оболонском – на 0,27% (5 долл.) – до 1 712 долл., Печерском - на 0,40% (11 долл. ) – до 2 687 долл./кв. м, Соломенском – на 0,30% (5 долл.) – до 1 516 долл., Святошинском – на 0,34% (5 долл.) – до 1 394 долл., Шевченковском – на 0,31% (7 долл.) – до 2 189 долл./кв. м и Подольском районе – на 0,41% (6 долл.) – до 1 554 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в феврале т.г. выросла на 0,26% (4 долл.) - до 1 679 долл./кв. м; в январе т.г. - выросла на 0,13% – до 1 675 долл./кв. м., в 2009 году – снизилась на 27,16% (624 долл.) – до 1 673 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.