Вторичка Одессы подорожала на 0,35%

На вторичном рынке Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 1 по 14 марта т.г. выросла на 0,35% (5 долл.) – до 1411 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался поселок Котовского со средним показателем 1078 долл./кв. м, самым дорогим – Приморский район, где средняя цена продажи составила 1617 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в Приморском районе – на 0,46% (7 долл.) – до 1617 долл., в районах Молдаванки – на 0,55% (6 долл.) – до 1139 долл. и Таирово – на 0,44% (6 долл.) – до 1351 долл.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья зафиксировано в поселке Котовского – на 0,07% (1 долл.) – до 1078 долл./кв. м.

В то же время стабилизация стоимости 1 кв. м жилья произошла в районе Черемушки – на уровне 1189 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в феврале т.г. выросла на 0,09% (1 долл.) – до 1406 долл./кв. м; в январе т.г. – выросла на 0,28% (4 долл.) – до 1405 долл./кв. м, в 2009 году – снизилась на 26,03% (493 долл.) – до 1401 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.