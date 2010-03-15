Вторичка Харькова подорожала на 0,36%

На вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир с 1 по 14 марта т.г. выросла на 0,36% (3 долл.) – до 952 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Орджоникидзевский район со средним показателем 812 долл./кв. м, самым дорогим – Киевский, где средняя цена продажи составила 1170 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья произошел в Киевском районе – на 0,60% (7 долл.) – до 1170 долл., Ленинском – на 0,44% (4 долл.) – до 991 долл., Коминтерновском – на 0,42% (4 долл.) – до 859 долл., Октябрьском – на 0,64% (6 долл.) – до 883 долл., Фрунзенском – на 0,44% (4 долл.) – до 885 долл., Червонозаводском – на 0,43% (4 долл.) – до 863 долл., Московском – на 0,11% (1 долл.) – до 855 долл./кв. м, Орджоникидзевском – на 0,46% (4 долл.) – до 812 долл./кв. м.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Дзержинском районе – на 0,32% (4 долл.) – до 1147 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в феврале т.г. выросла на 0,35% (3 долл.) – до 948 долл./кв. м; в январе т.г. – стабилизировалась на уровне 945 долл./кв. м, в 2009 году – снизилась на 30%, или 406 долл., – до 945 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.