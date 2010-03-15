Цены на вторичном рынке Львова стабилизировались

На вторичном рынке Львова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир с 1 по 14 марта т.г. стабилизировалась на уровне 1 360 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Сыховский район со средним показателем 1 118 долл./кв. м, самым дорогим – Галицкий, где средняя цена продажи составила 1 727 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья в городе зафиксировано в Зализнычном районе – на 0,10% (1 долл.) – до 1 224 долл./кв. м, Франковском районе – на 0,10% (1 долл.) - до 1 338 долл.

При этом рост стоимости 1 кв. м квартир отмечен в Галицком районе – на 0,15% (3 долл.) – до 1 727 долл., Сыховском районе – на 0,15% (2 долл.) – до 1 118 долл./кв. м.

В то же время стабилизация цен на жилье наблюдалась в Лычаковском районе – на уровне 1 285 долл. за 1 кв. м и Шевченковском районе – на уровне 1 175 долл. за 1 кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Львова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в феврале т.г. снизилась на 0,08% (1 долл.) – до 1 360 долл./кв. м; в январе т.г. - снизилась на 0,16% (2 долл.) – до 1 361 долл./кв. м; в 2009 году – снизилась на 29,08% (559 долл.) – до 1 363 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.