Минрегионстрой выяснит причины низкого строительства в 2009 г

Министерство регионального развития и строительства Украины намерено выяснить причины низкого объема строительно-монтажных работ в Украине по итогам 2009 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, министр регионального развития и строительства Владимир ЯЦУБА поручил провести специальное совещание по этому вопросу.

На совещание планируется пригласить руководителей капитального строительства областных государственных администраций, чтобы заслушать их пояснения. Также на совещании планируют определить механизмы решения проблем, существующих в строительной отрасли.

Справка УНИАН. Строительные предприятия Украины за январь-декабрь 2009 года снизили объемы работ на 48,2% по сравнению с 2008 годом – до 37 млрд. 886,8 млн. грн.