Сегодня в центре Харькова обрушилась стена шестиэтажного дома.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Харьковской области, чрезвычайное происшествие произошло около 5.00 в доме по адресу проспект Правды, 10.

По данным пресс-службы, разрушена внешняя стена 6-этажного здания (с 1-го по 6-й этаж) постройки 1953 года. Здание, прилегающее к гостинице «Харьков», находилось на реконструкции - достраивали 7-й и 8-й этажи. Людей в помещении, а также прохожих в зоне разлета обломков на момент разрушения не было.

На ликвидацию аварии были направлены 4 пожарно-спасательных подразделения МЧС, 5 единиц специальной техники, кинологическая служба, в целом 69 человек, а также коммунальные службы города. Подразделами ГАИ перекрыто движение транспорта на участке от ул. Тринклера до ул. Сумской.

На месте происшествия работают начальник ГУ МЧС Украины в Харьковской области генерал-майор службы гражданской защиты Павел ОДАРЮК, представители прокуратуры области и местной власти.

Причина происшествия и убытки устанавливаются.

Кроме того, КП "Горсвет" обесточило троллейбусные провода в районе станции метро "Университет", рядом с обрушившимся зданием, передает ИА "МОСТ-Харьков".

Перекрыта часть проспекта Правды между улицами Тринклера и Сумской. Транспорт объезжает место ЧП по площади Свободы.

В связи с этим на прилегающих улицах значительно затруднено движение транспорта.

Как сообщал "МОСТ-Харьков", в связи с обвалом торцевой стены многоэтажного здания сегодня троллейбусы №2 изменили маршрут.