Рынок коммерческой недвижимости идет на поправку...

Рынок коммерческой недвижимости зашевелился. В частности, в столице уже наблюдается всплеск активности, спрос на офисную и торговую недвижимость потихоньку начинает набирать обороты. «Есть изменения в системе правящей власти и это обуславливает миграцию компаний в столицу», - комментирует управляющий партнер консалтинговой компании «Диалог Классик» Артем Новиков.

Все говорит о том, что или бизнес наловчился функционировать и расширяться в условиях кризиса, или "приносят арендаторов" политические приливы и отливы - из столицы на восток и обратно, в зависимости от результатов различных выборов. Так, с приходом нового президента на Киев нацелились восточно-украинские коммерческие компании. Все больше клиентов смотрят офисы, прицениваются к столице, ищут свободные помещения, отмечает аналитик агентства недвижимости «Новый адрес» Михаил Полынцев. «Интерес увеличился. Начали больше смотреть, в том числе дорогие объекты. Раньше таких просмотров вообще практически не было. Стали больше арендовать офисные площади. Ищут, присматриваются, прицениваются. Я так понимаю, сегодня происходит так сказать разведка боем. Интересуются размерами торга. Интерес в основном пока сконцентрирован на центральных районах. Думаю, если интересуются, мониторят рынок – будут покупать», - отмечает М.Полынцев.

Также на рынок коммерческой недвижимости повлияли традиционные «годовые» миграции. Наметилась тенденция возвращения компаний на ранее занимаемые более качественные арендные площади. «Закончились годовые договоры аренды – рынок активизировался. Произошла годовая миграция. Тот, кто раньше съезжал в более дешевые помещения, сегодня переезжает в более дорогие», - рассказал вице-президент Союза специалистов по недвижимости Украины Анатолий Топал.

Если в течение 2009 года арендные ставки на столичные офисы класса В и С в долларовом эквиваленте снизились порядка на 50%, то в качественных офисных центрах наоборот, даже снизилась вакантность и сократились объемы предложений, отмечают в DTZ, международной компании-консультанте по недвижимости.

«На конец прошлого года - в начале этого вакантность в раскрученных, действительно классных торгово-офисных центрах уменьшалась. Там, где была проведена хорошая рекламная политика, где были заселены хорошие «якорные» арендаторы и где владельцы комплексов выбрали грамотную маркетинговую и арендную политику. Нами даже было отмечено повышение арендных ставок», - комментирует А.Топал.

Ввиду того, что коммерческие квадраты «на продажу» за год подешевели в среднем на треть, у заинтересованных в покупке офиса появилась возможность приобрести его по ценам, ниже докризисных. Кроме того, по словам экспертов, это подтолкнуло многие коммерческие компании рассмотреть возможность перехода от оплаты арендных ставок к покупке офисных помещений.

«Именно сегодня на офисную недвижимость стоит обратить внимание тем инвесторам, которые всерьез и надолго хотят зайти на этот рынок. Они могут выбрать лучшее предложение. Существует ряд коммерческих объектов в определенных сегментах, которые интересно было бы купить сейчас. Так как после значительного увеличения деловой активности, прогнозируемой на осень либо на начало 2011 года, цены на офисы пойдут вверх, поскольку возникнет больший спрос», - отмечает А.Новиков.

Усложнить положение потенциальных арендаторов в будущем может наметившаяся тенденция сокращения предложения новой офисной недвижимости. По данным компании DTZ, в 2009 году общий объем введенных в эксплуатацию офисных помещений сократился более чем на 29%, по сравнению с 2008-ым. А ввиду того, что на протяжении последних двух лет не закладывался ни один объект офисной недвижимости, вскоре арендовать качественные площади будет сложнее.

Коммерческая недвижимость интересна и с точки зрения долгосрочных инвестиций. «Пусть сегодня ставки аренды не такие высокие, как до кризиса, когда управляющие компании получали сверхприбыли, однако при грамотной политике и сейчас можно получать дополнительный стабильный доход», - отмечает М.Полынцев.

«Если собрались купить офис – сегодня на рынке есть из чего выбрать. И стоит торговаться. Не умеете сами - наймите толкового агента. Сегодня покупатель пока играет главную роль», - отмечает А.Топал.

Юрий Каменев (для УНИАН)