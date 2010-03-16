Тарифы на газ и ЖКУ можно повышать только после реформ

Национальный форум профсоюзов Украины требует, чтобы изменения тарифов на газ и коммунальные услуги происходили только при условии четкого плана реформ в сферах газоснабжения и ЖКХ.

Об этом заявил председатель НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК, комментируя заявления вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО о необходимости повышения цен на газ и коммунальные услуги для населения, сообщили УНИАН в пресс-службе профсоюза.

“Мы требуем от новой власти последовательных реформ в системе газоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства. Во-первых, необходимо разграничивать тарифы на услуги для самых бедных и самых богатых, - убежден М.ЯКИБЧУК. - В частности, стоит ввести налог на имущество, в результате чего зажиточные граждане помогут аккумулировать средства для бюджета и коммунальных субсидий социально незащищенным. Во-вторых, необходимо предложить четкое планирование расходов на реформаторские мероприятия и уже затем собирать с граждан деньги”.

М.ЯКИБЧУК подчеркивает, что без реформирования сферы газоснабжения и коммунального хозяйства все деньги, собранные для их нужд, исчезнут «как вода в песке».

“У нас до 60% воды и 80% тепла теряется, не доходя до потребителя. Не реформировав эту систему, изменением тарифов власть не достигнет никакого результата, - считает М.ЯКИБЧУК. - Поэтому, если правительство уже завтра собирается повышать тарифы, это значит, что уже вечером у чиновников должна быть стратегия реформ, дополненная четким фискальным планом”.

В профсоюзе напоминают, что после иска Национального форума профсоюзов Украины Окружной административный суд г. Киева отменил постановление НКРЭ №811 о повышении цены газа для населения.