Акимова: цены на газ для населения нужно оптимизировать

Уменьшение тарифной нагрузки, в частности в ценах на газ для населения, должно происходить за счет проведения реформ в сфере жилищно-коммунального хозяйства и усиления адресной социальной помощи самым бедным гражданам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила первый заместитель главы Администрации Президента Украины – представитель Президента при Кабинете министров Ирина АКИМОВА сегодня на брифинге.

«Если мы касаемся тарифной политики, необходимо говорить о реформах ЖКХ. Потому что лишь через эту реформу можно снизить тарифную нагрузку на население», - сказала она, отвечая на вопрос журналистов относительно необходимости повышения цены на газ для украинских потребителей.

И.АКИМОВА отметила, что в этом вопросе правительство также должно усилить адресную социальную помощь самым бедным слоям населения, ведь это станет ключевым моментом для урегулирования тарифной политики.

«Цена реформ должна быть минимизированной для населения, особенно самых бедных граждан», - отметила она.