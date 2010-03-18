Набсовет «Киевгорстроя» сменил состав правления компании

Наблюдательный совет холдинговой компании «Киевгорстрой» внес изменения в состав правления компании.

Об этом сообщает компания в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, вместо уволенного Владимира СЛИПЕЦКОГО членом правления компании избран Юрий АНИСТРАТЕНКО. При этом на должность члена правления – главного бухгалтера компании назначена Вера ГЕРАСИМОВА вместо Александры ТКАЧУК. Новые члены правления избраны сроком на 5 лет.

Решение о смене членов правления было принято на заседании наблюдательного совета 12 марта т.г.

Ю.АНИСТРАТЕНКО ранее занимал должность вице-президента – начальника управления проектно-изыскательных работ и экспертизы АО ХК «Киевгорстрой».

В.ГЕРАСИМОВА ранее занимала должность старшего заместителя главного бухгалтера АО ХК «Киевгорстрой».

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 38 акционерных обществ, 6 дочерних предприятий, в которых "Киевгорстрой" владеет 100% пакетом акций; 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 218 тыс. кв. м жилья, что составляет 30% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 14% – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.