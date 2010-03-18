В Днепре из-за паводка существенно снизилось качество воды

В Днепре в связи с паводком существенно снизилось качество воды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожэской мэрии со ссылкой на гендиректора городского коммунального предприятия "Водоканал" Виталия КОСОРИГУ, "на сегодняшний день, в связи с паводком, в Днепре увеличена цветность исходной воды в 1,5 раза по сравнению с февралём-мартом 2009 года".

По данным В.КОСОРИГИ, в связи со сложившейся ситуацией городской водоканал с начала года закупает дополнительные партии реагентов для очистки воды.

"С начала текущего года дополнительно были закуплены необходимые реагенты на сумму 735 тыс. грн.", - сообщил В.КОСОРИГА, отметив, что Днепр является основным и единственным источником воды для Запорожья, и "в условиях начала паводка КП "Водоканал" делает все возможное, чтобы питьевая вода соответствовала нормативным показателям".