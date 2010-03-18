Лубкивский отметил значительный прогресс Харькова

19:12, 18 марта 2010
Недвижимость
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В подготовке к Евро-2012

Директор турнира УЕФА “Евро-2012 в Украине” Маркиян ЛУБКИВСКИЙ отметил значительный прогресс в подготовке Харькова к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ЛУБКИВСКИЙ сказал во время пребывания в Харькове.

“Харьков достиг значительного прогресса в подготовке к чемпионату Европы по футболу 2012 года – открыт обновленный стадион “Металлист”, хорошо продвигается строительство нового терминала аэропорта”, - подчеркнул М.ЛУБКИВСКИЙ.

“В то же время Харькову следует обратить внимание на инфраструктуру размещения и расширение спортивной инфраструктуры”, - отметил он.

По словам М.ЛУБКИВСКОГО, на этом этапе подготовки к Евро-2012 также необходимо переходить к организационным вопросам турнира, таких, в частности, как размещение болельщиков и предоставление наиболее полной информации о чемпионате.

По его словам, исходя из требований УЕФА, в городе не хватает необходимого количества пятизвездочных гостиниц. Хотя небольшие гостиницы или проекты по расширению существующих заведений размещения реализуются своевременно, а некоторые даже с опережением сроков, к сожалению, на сегодняшний день строительство больших объектов (на 50, 100, 250 номеров) высокой категории (4-5*) остановлено в связи с нехваткой финансирования или невозможностью своевременного получения соответствующих разрешений.

“Сегодня нужно решать вопрос размещения болельщиков, предложить заведения размещения, которые могут быть привлечены, предоставить предложения о том, каким образом европейские фаны смогут найти информацию о городе, и легко, привычным для себя способом забронировать выбранное жилье”, - сказал директор турнира в Украине.

Как раннее сообщалось, областной спортивный комплекс “Металлист” реконструирован на условиях частно-государственного партнерства под непосредственным руководством генерального инвестора и координатора подготовки Харькова к Евро-2012 Александра ЯРОСЛАВСКОГО. Международный аэропорт “Харьков” реконструируется по аналогичной модели - строительство нового аэровокзала финансирует А.ЯРОСЛАВСКИЙ, реконструкция аэродромного комплекса - из государственного бюджета.

Представители Местного организационного комитета (МОК) Евро-2012 во время пребывания в Харькове изучали, в частности, вопросы функционирования трансферных баз, которые будут представлены во время Евро-2012, осмотрели несколько объектов, инспектировали их соответствие требованиям УЕФА.

Было отмечено, что на сегодняшний день в Харькове очень остро стоит вопрос тренировочных центров. Из заявленных объектов лишь спортивно-тренировочный центр футбольного клуба “Металлист”, выстроенный на средства А.ЯРОСЛАВСКОГО, отвечает требованиям УЕФА и будет включен в Каталог базовых тренировочных центров. Критическая ситуация со стадионом “Динамо”, поскольку на протяжении двух лет не осуществляется финансирование необходимых работ по реконструкции, что делает невозможным использование стадиона как тренировочной площадки. 

 

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