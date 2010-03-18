Колесников одобрил темпы подготовки Харькова

Вице-премьер-министр Украины по вопросам подготовки к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года Борис КОЛЕСНИКОВ положительно высказался по поводу готовности некоторых объектов Харькова к Евро-2012, в частности о ходе реконструкции международного аэропорта.

Как передает корреспондент УНИАН, свою оценку Б.КОЛЕСНИКОВ дал в ходе ознакомления со строительством нового пассажирского терминала харьковского аэропорта особо интересуясь графиками финансирования и сроками сдачи объектов.

Вице-премьер осмотрел первый и второй этажи этого терминала, ознакомился с ходом ведения внутренних работ, а также с макетами и детальным описанием проектов реконструкции всего аэропорта: сооружения нового пассажирского терминала и благоустройства привокзальной площади, реконструкции старого (исторического) здания аэропорта, реконструкции всего аэродромного комплекса (взлетно-посадочной полосы, стоянки самолетов).

«Саня, ну, ты прямо прораб!», - шутливо сказал, зайдя в аэровокзал Б.КОЛЕКСНИКОВ, обращаясь к Александру ЯРОСЛАВСКОМУ – генеральному инвестору и координатору подготовки Харькова к Евро-2012, за чьи средства и под руководством которого реализуется проект по реконструкции аэропорта.

«Благодаря таким людям, как ЯРОСЛАВСКИЙ, сооружается терминал, Украина готовится к Евро», - сказал Б.КОЛЕКСНИКОВ во время общения с журналистами.

Он утвердительно ответил на вопрос о том, окажет ли государство финансовую поддержку Харькову на подготовку к Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, Государственной целевой программой подготовки и проведения в Украине финальной части Евро-2012, утвержденной постановлением Кабинета Министров в феврале 2008 года, на реконструкцию Международного аэропорта «Харьков» в 2010 году планировалось выделить из госбюджета 424,85 млн. грн., из средств инвестора (DCH) – 182,23 млн. грн.

Комплексную программу подготовки Харькова к Евро-2012 реализует группа DCH - одна из крупнейших бизнес-групп Украины. Бенефициар – А.ЯРОСЛАВСКИЙ. Программа включает реконструкцию ряда объектов спортивной инфраструктуры города (в частности стадиона «Металлист») и Международного аэропорта «Харьков».