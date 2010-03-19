«Киевэнерго» приступает к ремонту системы водоснабжения

В рамках проведения ремонтной кампании 2010 года АК «Киевэнерго» начинает ежегодный ремонт системы горячего водоснабжения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, планируется отремонтировать 2080 тепловых пунктов и 5893 узлов присоединения. Уже в марте компания намерена произвести 241 ремонт, что составляет около 10% общего объема работ. В текущем месяце будут выполнены ремонты объектов с минимальным количеством подключенных потребителей и объектов, во время ремонта которых осуществляются кратковременные остановки оборудования или существует возможность переключения потребителей на дублирующий источник теплоснабжения.

«Успеть с выполнением всех необходимых мероприятий можно лишь при условии, что ремонты начнутся уже весной. Но работы в марте запланированы таким образом, чтобы неудобства коснулись как можно меньшего количества потребителей», – цитирует пресс-служба технического директора АК «Киевэнерго» Александра ЗАЙЦЕВА.

Графики ремонтов оборудования «Киевэнерго» согласованы с коммунальными предприятиями по содержанию жилищного хозяйства районов города. Информирование населения относительно возможных перебоев горячего водоснабжения должны обеспечить жилищные организации – ЖЭКи и ОСМД.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине. Компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии.

Уставный фонд «Киевэнерго» составляет 27 млн. 91 тыс. грн., номинал акции – 0,25 грн. 50%+1 акция «Киевэнерго» принадлежат НАК «Энергетическая компания Украины». 12,73% акций, принадлежащих киевской городской общине, переданы в уставный фонд ЗАО «Компания «Киевэнергохолдинг». До конца мая 2007 года номинальным держателем указанного пакета являлся КБ "Хрещатик". С июня 2007 года в качестве собственника этого пакета выступала компания Trelodia Investments Ltd. (Кипр).

Кроме того, по состоянию на январь 2008 года 24,97% акций "Киевэнерго" сконцентрировала кипрская Kapiton Trading Ltd. Еще 15,71% акций контролирует Fluminea Limited (Кипр).