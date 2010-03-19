«Коммунальный фронт» ожидает ответа прокуратуры

Прокуратура должна заняться расследованием неправомерной деятельности АО «Киевэнерго», которое в отопительный период приступило к отключению от горячего водоснабжения киевских домов, и привлечь компанию к ответственности.

Такое мнение высказал УНИАН лидер Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, проводить ремонтные работы еще до того, как закончился отопительный сезон – это нонсенс.

«Такого никогда не было, чтобы в середине марта начались плановые работы – все это всегда проводилось в конце отопительного сезона, а во время его проведения – только аварийный ремонт. Тем более, что такой шаг тепловиков еще и нарушает украинское законодательство, которое фактически запрещает им проводить отключения до конца сезона. Поэтому действия «Киевэнерго» должны быть надлежащим образом оценены прокуратурой, а управляющие этой компанией – привлечены к ответственности», - заявил В.ЯКОВЕНКО.

Лидер «Коммунального фронта» уверен, что настоящая причина якобы плановых отключений лежит вовсе не в желании тепловиков обеспечить качество услуг для киевлян, а в их стремлении за счет киевлян решить собственные финансовые проблемы с энергопоставляющими организациями.

«Провести 241 ремонт – это оставить без горячей воды несколько тысяч домов. Этого, видимо, им будет достаточно, чтобы сохранить свою работоспособность в режиме пониженного давления газа, который они получают из-за своих долгов в меньших объемах. Но причем здесь люди? Киевляне исправно платят по счетам, а вот столичная власть, которая задолжала «Киевэнерго» серьезную сумму, должна была бы стать для тепловиков настоящим объектом решения своих финансовых проблем. Но им гораздо проще в очередной раз использовать людей, которые никак не защищены перед беспределом монополистов. И органы правосудия должны встать на их защиту», - считает В.ЯКОВЕНКО.