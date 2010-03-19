Размер субсидий на оплату ЖКУ снизился

В январе-феврале текущего года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 17,6 млн. грн., что на 3,7 млн. грн. меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 15,5 млн. грн., в сельской – 2,1 млн. грн.

Субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ в январе-феврале были назначены 115,5 тыс. семей (89% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 101,2 тыс., в сельской – 14,3 тыс. По сравнению с аналогичным периодом 2009 года количество семей, которым назначили субсидии, уменьшилось на 39,2 тыс., или на 25,4%.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в феврале т.г. увеличился по сравнению с февралем 2009 года на 4,9% – до 140,2 грн.

Среди регионов наибольший размер субсидии назначался во Львовской области, Севастополе и Ривненской области (223,1-214,5 грн.), наименьший – в Кировоградской и Николаевской областях (24,9 и 31,8 грн.).

Справка УНИАН. В 2009 году жителям Украины были назначены субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг на сумму 143,4 млн. грн., что на 15,1 млн. грн. больше, чем в 2008 году.