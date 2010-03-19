Минрегионстрой намерен разработать госпрограмму достройки жилья

В Министерстве регионального развития и строительства Украины создана рабочая группа по разработке госпрограммы достройки жилых объектов по итогам совещания по вопросам финансирования жилищного строительства с представителями банков и застройщиков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, в рабочую группу вошли глава правления АО «Укрэксимбанк» Виктор КАПУСТИН, глава правления ОАО «Ощадбанк» Анатолий ГУЛЕЙ, глава Совета директоров Украинской строительной ассоциации Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ, глава правления – президент холдинговой компании «Киевгорстрой» Василий МОЖАР и др.

Министр регионального развития и строительства Украины Владимир ЯЦУБА рассчитывает, что через месяц программу будут рассматривать в парламенте после предварительного утверждения правительства.

По данным министра, по состоянию на 1 января т.г., в Украине насчитывается 4 356 объектов незавершенного строительства. По данным регионов, на сегодня насчитывается 49 777 квартир со степенью готовности 50%, для завершения строительства которых необходимо 7 млрд. 953 млн. грн. Кроме того, для достройки 27 846 квартир со степенью готовности 70% необходимо 4 млрд. 140 млн. грн.

В.ЯЦУБА отметил, что каждый год за счет ипотечных кредитов строилось 7,2% жилья (что составляет почти 2,2 млрд. грн.). При этом банки имели возможность получать около 200 млн. грн. доходов.

Министр обратился к банкирам с предложением кредитовать застройщиков и физических лиц по ставке до 16% годовых.

В.ЯЦУБА уточнил, что Минрегионстрой готов часть средств, которые будут предусмотрены в Госбюджете на строительство жилья, передать на компенсацию разницы процентных ставок между льготными и коммерческими кредитами, обеспечить банкам, принявшим участие в этой программе, отбор объектов в первую очередь с готовностью более 70%, гарантировать банкам нормативные сроки сдачи объектов в эксплуатацию, отобрать квартиры с оптимальными планировочными решениями и площадью не более 100 кв. м, обеспечить особые условия разрешительной системы по вводу в эксплуатацию.

В свою очередь глава Нацбанка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ заявил, что на сегодня есть возможность возобновить ипотечное кредитование.

По его словам, НБУ готов принимать участие в финансировании государственных жилищных программ в виде рефинансирования коммерческих банков, которые будут участниками таких программ, по ставке рефинансирования 12,25% при конечной ставке по кредиту банка-участника 15-16% годовых.

По мнению В.СТЕЛЬМАХА, строители должны рассчитывать и на средства населения, которые должны составить около 70% от общего объема финансирования по жилым программам. По данным НБУ, «на руках» у населения - 150 млрд. грн. и 480 млрд. долл.

При этом В.СТЕЛЬМАХ считает, что цены на жилье завышены, как минимум, в два раза. К примеру, в Германии стоимость квадратного метра составляет 0,8 средней зарплаты, в России – 1,5 средней зарплаты, а в Украине – 4 средние зарплаты.

Глава НБУ отметил, что следует уходить от такой практики.