Вторичка Донецка подешевела на 0,20%

На вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 15 по 21 марта т.г. снизилась на 0,20%, или 2 долл., – до 1111 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Петровский район города со средним показателем 714 долл./кв. м, самым дорогим – Ворошиловский, где средняя цена продажи составила 1421 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост снижение 1 кв. м жилья отмечалось в Буденновском районе – на 0,14% (1 долл.) – до 890 долл., Ворошиловском – на 0,17% (2 долл.) – до 1421 долл., Киевском – на 0,22% (3 долл.) – до 1153 долл., Калининском – на 0,21% (2 долл.) – до 1096 долл./кв. м, Ленинском – на 0,24% (2 долл.) – до 916 долл., Кировском – на 0,18% (1 долл.) – до 815 долл., Куйбышевском – на 0,16% (1 долл.) – до 924 долл./кв. м, Петровском – на 0,55% (4 долл.) – до 714 долл./кв. м и Пролетарском районе – на 0,41% (4 долл.) – до 849 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в феврале т.г. выросла на 0,32%, или 4 долл., – до 1110 долл./кв. м; в январе т.г. – выросла на 0,41%, или 5 долл., – до 1107 долл./кв. м; в 2009 году – снизилась на 28%, или 429 долл., – до 1102 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.