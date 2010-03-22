Вторичка Днепропетровска подорожала на 0,08%

На вторичном рынке Днепропетровска средняя стоимость 1-3-комнатных квартир с 15 по 21 марта т.г. выросла на 0,08% - до 1 059 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Ленинский район со средним показателем 827 долл./кв. м, самым дорогим – Жовтневый, где средняя цена продажи составила 1 280 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в Кировском районе – на 0,14% (2 долл.) - до 1 099 долл., Красногвардейском – на 0,06% (1 долл.) – до 1 112 долл.

При этом стабилизация стоимости жилья произошла в Жовтневом районе - на уровне 1 280 долл./кв.м, Ленинском – на уровне 827 долл./кв. м, Самарском районе – на уровне 888 долл.

В то же время стоимость 1 кв.м жилья снизилась в Индустриальном – на 0,10% (1 долл.) - до 904 долл., Бабушкинском – на 0,09% (1 долл.) – до 1 203 долл., и Амур-Нижнеднепровском районе – на 0,15% (1 долл.) - до 881 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Днепропетровска средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в феврале т.г. выросла на 0,59% - до 1 051 долл./кв. м; в январе т.г. - выросла на 0,06% - до 1 045 долл./кв. м, в 2009 году - снизилась на 29,51%, или 437 долл., – до 1 045 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.