«Коммунальный фронт» провел акцию «Очищение огнем»

Всеукраинское общественное движение «Коммунальный фронт» сегодня провело акцию «Очищение огнем: коммуналке нужны реформы» под стенами Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, приуроченную к дню работника ЖКХ, который празднуется в третье воскресенье марта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе движения.

Согласно сообщению, во время акции активисты «Коммунального фронта» сожгли постановления и документы, принятые предыдущим руководством МинЖКХ, в знак протеста проводимой им политике в коммунальной сфере, и демонстрации новому руководству ведомства необходимости реформирования отрасли, по новым, цивилизованным принципам, практикуемых в европейских странах.

«То, что пыталось делать предыдущее министерство ЖКХ нельзя назвать реформированием. Все его шаги были направлены на ублажение интересов монополистов, в угоду монопольного лобби. В то время как интересы простых людей служили только прикрытием. Министерству надо очиститься от такого псевдореформаторства. Наша акция как раз и призвана показать эту необходимость. Ничто не очищает лучше, чем огонь – это символ обновления и отказа от старого образа существования», - заявил лидер «Коммунального фронта» Виталий ЯКОВЕНКО.

При этом он подчеркнул, что «Коммунальный фронт» не противник, нового руководства МинЖКХ и официально передает в ведомство обращение организации со своими предложениями о векторах реформирования отрасли. «Мы надеемся, что министр ЖКХ Александр Попов правильно отнесется к нашим предложениям, по достоинству их оценит и возьмет на вооружение. «Коммунальный фронт» не ограничивается общими пожеланиями и рекомендациями. Мы готовы предоставить более конкретные предложения в виде конкретных проектов документов», - подчеркнул В. ЯКОВЕНКО.

По мнению лидера КФ, у МинЖКХ есть не так много времени, чтобы проявить себя не на словах, а на деле: «Думаю, что уже через три месяца можно будет дать первую оценку новому министру и всему министерству. Этого срока достаточно чтобы озвучить принципы и векторы реформирования ЖКХ, но и начать их реализовывать», - считает он.