Вторичка Харькова подорожала на 0,24%

На вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир с 15 по 21 марта т.г. выросла на 0,24% (2 долл.) – до 954 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Орджоникидзевский район со средним показателем 815 долл./кв. м, самым дорогим – Киевский, где средняя цена продажи составила 1174 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья произошел в Киевском районе – на 0,31% (4 долл.) – до 1174 долл., Ленинском – на 0,11% (1 долл.) – до 992 долл., Коминтерновском – на 0,29% (2 долл.) – до 861 долл., Октябрьском – на 0,31% (3 долл.) – до 886 долл., Фрунзенском – на 0,43% (4 долл.) – до 889 долл., Червонозаводском – на 0,25% (2 долл.) – до 865 долл., Московском – на 0,13% (1 долл.) – до 857 долл./кв. м, Орджоникидзевском – на 0,31% (3 долл.) – до 815 долл./кв. м, Дзержинском районе – на 0,24% (3 долл.) – до 1150 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в феврале т.г. выросла на 0,35% (3 долл.) – до 948 долл./кв. м, в январе т.г. – стабилизировалась на уровне 945 долл./кв. м, в 2009 году – снизилась на 30%, или 406 долл., – до 945 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.