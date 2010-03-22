Рынок офисных помещений Киева достиг «дна».

Такое мнение УНИАН высказали в украинском представительстве международной консалтинговой компании CB Richard Ellis.

По данным компании, арендные ставки на лучшие офисные помещения в IV квартале 2009 года остались на уровне 28 долл./кв.м/месяц, упав лишь на 7% во II полугодии.

К концу 2009 года ставки на лучшие помещения по сравнению с пиком в III квартале 2008 года снизились на 67% в долларовом эквиваленте (на 47% в гривневом эквиваленте) и на 53% (на 39% в гривневом эквиваленте) в годовом измерении.

«Очевидно, что дно с точки зрения арендных ставок уже достигнуто, и базовые показатели, а также заключенные сделки, свидетельствуют о малой вероятности дальнейшего падения ставок (по крайней мере в гривне). Тем не менее, рост арендных ставок также не ожидается, учитывая, что новое предложение в середине 2010 г. подстегнет вакантность и будет сдерживать стоимость аренды», - считает управляющий партнер CB Richard Ellis Радомир ЦУРКАН.

По данным компании, во втором полугодии 2009 года арендная активность выросла на 47% по сравнению с первым полугодием – до 53 тыс. кв. м. При этом реальный объем сданных в аренду помещений оказался на 21% ниже арендной активности – около 42 тыс. кв. м.

В целом годовой объем сданных в аренду помещений был на 50% ниже, чем в 2008 году.

В компании отметили, что незначительный объем предложения в сочетании с более интенсивным спросом в IV квартале 2009 г. способствовал стабилизации уровня вакантности офисных площадей.

В частности, впервые с IV квартала 2008 года в IV квартале 2009 года было зафиксировано позитивное чистое поглощение, что указывает на то, что арендаторы в большинстве случаев прекратили сокращать занимаемые площади.

«Однако тот факт, что вакантность осталась без изменений (на уровне 24,5%), также означает, что предложение пока еще растет быстрее спроса. Подобная тенденция сохранится по крайней мере до III квартала 2010 года», - считают в компании.

Справка УНИАН. CB Richard Ellis - консалтинговая компания в области недвижимости, имеет 450 офисов в 60 странах мира и штат сотрудников свыше 34 000 человек. Штаб-квартира компании находится в Лос-Анджелесе (США).

Украинский офис СB Richard Ellis был открыт в январе 2008 года. Компания предоставляет полный спектр услуг в области коммерческой недвижимости, среди которых: агентские услуги, стратегический консалтинг и оценка всех видов недвижимости, инвестиционные услуги, маркетинг и управление недвижимостью.